Gare aux intempéries ce lundi: l'IRM place plusieurs provinces en alerte

L’IRM met en garde. Quatre provinces sont placées en alerte aux conditions glissantes : deux en orange (Liège et Luxembourg) et deux en jaune (le Hainaut et Namur).

Plusieurs provinces sont également placées en alerte jaune pluie : Namur, Luxembourg, la Côte, Anvers, la Flandre-orientale et la Flandre-occidentale.

En ce qui concerne les alertes "pluie", elles ont été émises pour des quantités d'eau entre 20 et 30 litres par mètre carré entre dimanche soir et lundi soir. Pour les alertes neige, qui touchent les hauteurs de plus de 400 mètres dans les provinces de Liège et de Luxembourg, elles sont émises sur des quantités de 10 à 15 cm, voire 20 cm de neige localement, d'ici lundi soir.