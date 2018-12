Gare aux routes glissantes dans les heures à venir: voici les régions concernées

Dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, les routes pourraient être glissantes ce vendredi soir et jusqu'en début de nuit, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). L'IRM a publié un avertissement jaune pour trois provinces wallonnes, celles de Liège, Namur et Luxembourg, en raison de conditions localement glissantes. Entre 19h00 vendredi et 3h00 samedi, "de fines bruines verglaçantes localisées ainsi que du brouillard givrant pourront par endroits rendre les routes glissantes sur le sud-est du pays", prévoit l'institut.