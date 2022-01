GB: La tempête Malik a déjà fait deux victimes

(Belga) Au Royaume-Uni, la tempête Malik, qui frappe certaines régions d'Europe, a déjà fait deux morts, ont rapporté samedi les médias britanniques.

Une femme de soixante ans a perdu la vie en Écosse à cause de la chute d'un arbre. Un scénario similaire a provoqué la mort d'un garçon de neuf ans en Angleterre. Plus de 130.000 ménages et entreprises ont subi des coupures de courant. En Écosse, les rafales de vent ont atteint près de 140 m par heure, ce qui a sérieusement entravé la circulation. La tempête a également été ressentie au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. (Belga)