Généralement sec mais d'abord très nuageux

Le temps restera généralement sec et le ciel sera d'abord très nuageux vendredi, selon les prévisions de l'institut royal météorologique. Il faudra également composer avec de de la brume ou du brouillard en certains endroits. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies se développeront graduellement à partir du nord-est. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés, sous un vent généralement faible de secteur est à nord-est.

Durant la nuit, le temps restera sec et les éclaircies deviendront progressivement larges sur l'est, et plus tard aussi sur le centre du pays. Le ciel devrait par contre rester très nuageux sur l'ouest du territoire. De la brume ou de brouillard (givrant) se formera par endroits, et notamment au sud du sillon Sambre-et-Meuse et en Campine. Les minima seront compris entre -3 degrés en Ardenne et +5 au littoral, sous un vent faible de secteur est.