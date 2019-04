Giboulées, grêlons, orages, la météo se DÉCHAÎNE: doit-on craindre de nouvelles averses?

Ce matin, il fera brumeux avec assez bien de champs de nuages bas et parfois du brouillard. Dans le courant de la journée, l'instabilité augmentera et le ciel sera partiellement à très nuageux. L'après-midi, de nouvelles averses se développeront et elles pourront parfois être accompagnées d'un risque d'orage, d'intenses précipitations pouvant donner de forts cumuls en peu de temps et éventuellement de la grêle. Maxima de 13 degrés à la mer à 18 degrés en Campine. Le vent sera souvent faible de direction variable, à la mer parfois modéré de nord-ouest.



Mardi matin, le ciel sera très nuageux sur la plupart des régions avec des périodes de pluie par endroits. En cours de journée, l'atmosphère deviendra à nouveau plus instable et des averses se développeront et pourront encore être localement intenses et orageuses. Quelques éclaircies seront également possibles. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est ou de direction variable.