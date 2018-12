Glissement de terrain au Portugal: le bilan monte à cinq morts

(Belga) Le bilan d'un glissement de terrain survenu le 19 novembre dans une carrière de marbre du sud-est du Portugal est monté samedi à cinq morts, ont annoncé les services de secours.

Les secouristes ont remonté "une voiture et le corps, très probablement, de la dernière victime", a déclaré Carlos Morato Nunes, président de l'Autorité nationale de la protection civile lors d'une conférence de presse. "Nous avons conclu une opération de la protection civile extrêmement complexe", a-t-il souligné. La victime remontée samedi matin était un homme de 85 ans qui circulait à bord de sa voiture au moment de l'accident, selon les médias locaux. Vendredi, les secouristes avaient remonté deux victimes qui circulaient également à bord d'un véhicule tombé au fond de la carrière quand la route qui la longeait s'est effondrée. Les autorités portugaises avaient également confirmé le décès de deux employés du site, qui opéraient une pelleteuse au moment de l'accident. Depuis l'accident, les secouristes ont déployé un dispositif important comprenant des opérations de drainage et de déblayage du site, rendues difficiles en raison de l'instabilité du terrain. Le glissement de terrain survenu il y a treize jours avait entraîné la chute de blocs de marbre de chaque côté de la route et l'effondrement de cette voie municipale reliant Borba à Vila Viçosa, sur une portion d'environ 100 mètres. (Belga)