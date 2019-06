Grand soleil sur l'ensemble du pays

(Belga) Le ciel sera ensoleillé dans toutes les régions jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les températures atteindront 20 degrés en bord de mer, 23 à 26 degrés dans le centre du pays, en Campine et en Ardenne, et encore 30 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort.

Jeudi soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé dans la plupart des régions. Des bancs de nuages bas se formeront sur la mer du Nord et pourront à nouveau déborder sur la zone littorale et sur les régions proches des frontières du nord. Les températures redescendront entre 11 et 13 degrés dans la plupart des régions. Il fera plus doux sur le sud du pays avec des minima proches de 16 degrés. Le vent sera modéré de nord-est. Vendredi, soleil et chaleur resteront au programme avec des maxima de 23 à 29 degrés. Après une journée très chaude samedi, les températures redescendront progressivement à partir de dimanche. Le temps restera sec. (Belga)