Grand vent sur le pays jusqu'à samedi

(Belga) Le temps devrait rester sec ce jeudi après-midi avec de larges éclaircies sur la plupart des régions, à l'exception de l'extrême est du pays, où quelques pluies pourraient encore tomber. Au fil des heures, la nébulosité augmentera à nouveau, accompagnée d'averses sur l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 7°C en Hautes-Fagnes et 11°C sur le centre. Le vent d'ouest sera assez soutenu dans un premier temps, avec des rafales de 60 à 65 km/h.

Pendant la nuit, les nuages reprendront possession du ciel. Peu avant l'aube, ils déchargeront de nouvelles averses à partir du sud-ouest du territoire. Le vent, de secteur sud, se renforcera également pour devenir assez fort. Les minima seront compris entre 3 et 8°C. La matinée de vendredi débutera sous la pluie, avant le passage d'une forte tempête l'après-midi. L'IRM prévoit de violentes bourrasques de vent sur tout le territoire et plus particulièrement en Flandre et à la Côte, où les rafales pourront atteindre plus de 100 km/h. Le thermomètre affichera de 8 à 13°C. Le soleil reviendra brièvement samedi matin, avant de céder la place au vent et à la pluie, sous des maxima compris entre 4 et 9°C. Le temps restera inchangé dimanche, même s'il fera plus doux, avec des températures de l'ordre de 7 à 11°C. (Belga)