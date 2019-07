Grève et orages ont provoqué le chaos à Barcelone et son aéroport

(Belga) Des orages violents, doublés d'une grève du personnel au sol de la compagnie aérienne Iberia, ont provoqué le chaos samedi à l'aéroport de Barcelone El Prat et dans la ville catalane.

La société de gestion de transport espagnole, Aena, a annoncé que 62 vols étaient annulés en raison de la grève chez Iberia. Dimanche, 73 autres vols seront aussi annulés à El Prat. La filiale d'Iberia, Vueling, est la plus affectée, avec 122 vols en tout qui ont dû être annulés. D'autres vols opérés par Iberia pour d'autres compagnies, comme British Airways et Turkish Airlines, ont aussi été supprimés. Environ 2.700 employés d'Iberia à Barcelone demandent de meilleures conditions de travail et un relèvement du salaire. Par ailleurs, des orages violents ont mené à la suspension de tous les atterrissages à El Prat durant 30 minutes, et tous les décollages ont aussi été retardés d'une heure. La situation est retournée à la normale dans l'après-midi. La tempête a causé des inondations dans la ville et la province de Barcelone, selon les médias locaux. Des arbres ont été arrachés et de longs embouteillage se sont formés sur les autoroutes. (Belga)