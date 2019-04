Grisaille et averses prédominent

(Belga) Les nuages seront très présents durant l'après-midi dans le ciel belge, selon les prévisions de l'IRM, avec des averses parfois intenses et orageuses, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure ne dépassera pas 14 à 16 degrés, 12 degrés à la mer et en Hautes Fagnes.

Un vent faible de direction variable, de nord-ouest et parfois modéré au littoral, est attendu. En soirée et durant la nuit, nuages et averses seront encore au programme, mais avec une intensité moindre. Sur le sud-est du pays, il fera même pratiquement sec. Brumes et brouillard locaux accompagneront des températures de 5 à 8 degrés. Mardi, nuages et averses, parfois orageuses et intenses dans le sud-est, domineront à nouveau sur la plus grande partie du pays. Au littoral et le long de la frontière avec les Pays-Bas, il fera un peu plus sec et le soleil devrait même se manifester. Les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 13-15 degrés ailleurs, avec un vent modéré de sud-est. (Belga)