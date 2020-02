Prévisions météo: des averses en plaine, de la neige sur les hauteurs

Aujourd'hui, la nébulosité sera souvent abondante avec parfois un risque de faibles pluies. Toutefois, le nord du pays pourrait profiter de quelques éclaircies en matinée. En cours d'après-midi, le ciel deviendra partout très nuageux et il s'en suivra de la pluie à partir de la frontière française. Maxima de 7 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés dans le nord-ouest. Vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest, avec des pointes de l'ordre de 55 km/h. Ce soir et en début de nuit, les pluies deviendront modérées et continues.

En cours de nuit, la perturbation quittera la Belgique par le sud-est, avec à l'arrière un temps plus changeant avec des éclaircies et des passages nuageux accompagnés de quelques averses locales. Sur le relief, elles pourront adopter un caractère hivernal. Un coup de tonnerre et du grésil ne seront pas exclus. Minima de 0 degré en Hautes Fagnes à 6 degrés à la mer. Vent généralement modéré dans l'intérieur, assez fort voire fort à la côte, d'ouest-nord-ouest. Rafales de 40 à 60 km/h.

Mardi, des courants polaires circuleront sur nos régions. L'atmosphère sera instable avec des averses qui seront parfois hivernales, principalement en haute Ardenne et qui pourront s'intensifier en cours de journée. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures maximales varieront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, et entre 6 et 8 degrés en plaine. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à assez fort. A la mer, il sera parfois fort. Rafales possibles jusque 75 km/h.

Mercredi, après la dissipation de la brume et du brouillard (givrant) éventuel, plus probable en Ardenne, le temps sera généralement sec avec la possibilité de quelques éclaircies. Les températures atteindront 2 à 5 degrés en Ardenne et 6 à 8 degrés en plaine. Le vent de nord-ouest sera faible à parfois modéré.

Jeudi, les températures matinales seront proches de 0 degré et les gelées au sol seront répandues. Durant la journée, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec des maxima de 4 à 7 degrés et un vent faible de direction variable.

Vendredi, le temps sera ensoleillé avec des maxima de l'ordre de 8 degrés dans le centre. Vent modéré de sud-est.

Samedi, nuages et éclaircies alterneront sous un temps sec. Maxima de l'ordre de 9 ou 10 degrés dans le centre sous un vent modéré de sud.

Dimanche, le vent se renforcera avec progressivement davantage de nuages et un risque de pluie en augmentation. Maxima de 10 ou 11 degrés dans le centre.