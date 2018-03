Grisaille et pluie

(Belga) Le temps sera gris et pluvieux, mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 7 et 10°, sous un vent modéré à assez fort, d'abord de secteur sud puis virant au secteur ouest-nord-ouest.

Le pays sera traversé par une perturbation active, mercredi, qui donnera lieu à des cumuls de précipitations en beaucoup d'endroits. En soirée, la tendance aux averses diminuera et le temps devrait rester sec la nuit prochaine. Les minima seront compris entre 0° en Ardenne et 4° à la mer. Jeudi, le temps sera généralement sec sous un ciel changeant. Le risque d'averses augmentera toutefois en cours de journée, notamment sur l'ouest du pays en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera entre 5 et 10°. Le ciel restera couvert vendredi et une zone de pluie et d'averses remontera vers la Belgique dans l'après-midi en raison d'une dépression à l'ouest de la France. (Belga)