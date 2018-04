Grisaille et pluie au menu de ce lundi

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert lundi avec temporairement de la brume ou du brouillard, annonce l'Institut royal de météorologie. A la Côte et dans l'ouest, la pluie sera persistante. Ailleurs, des périodes sèches alterneront avec de faibles pluies. Dans le courant de l'après-midi les précipitations seront également plus intenses dans l'intérieur du pays. Les maxima oscilleront entre 9° en Hautes Fagnes et 11° à 14° ailleurs. Le vent deviendra assez fort ou fort de sud tournant au sud-ouest avec des rafales de 85 km/h. A la mer, le vent sera fort à très fort de nord-nord-est, s'orientant au nord- nord-ouest.

Lundi soir et dans la nuit, le ciel sera très nuageux avec beaucoup de pluie dans la plupart des régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourront temporairement tomber sous forme de neige fondante. A l'aube, le temps deviendra plus sec. Les minima seront compris entre 2° en Hautes Fagnes et 5° en plaine. Mardi et mercredi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Mardi, les températures tourneront autour des 8° ou 9° et il fera plus doux mercredi, jusque 15°. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une faible perturbation traversera le pays. Ensuite, il fera à nouveau sec les jours suivants et les températures monteront le week-end vers 20°. (Belga)