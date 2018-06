Grrrr... il fait froid ce matin: ne vous en faites pas, le mercure va vite remonter

Ceux qui sont sortis tôt de leur maison ce vendredi matin l'ont vite remarqué: le mercure est bien descendu durant la nuit. Vers 5h, un habitant de Mons nous dit avoir été surpris par les 8°C affichés sur son thermomètre. Des températures bien inférieures à ce à quoi on s'était habitué ces derniers jours.



Pour le reste de la journée de ce vendredi, l'Institut royal météorologique prévoit une alternance d'éclaircies et de champs nuageux parfois abondants et accompagné d'un faible risque de quelques gouttes de pluie, surtout le long des frontières du nord et de l'est. Du littoral à la province de Hainaut, le temps devrait rester sec. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans la région montoise. Le vent de nord-ouest sera modéré à localement assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h.

Ce soir, le ciel sera d'abord nuageux puis des éclaircies se développeront rapidement dans la plupart des régions. Cette nuit, le ciel deviendra donc peu nuageux et le temps sera sec partout. Un banc de brouillard pourra se former en Ardenne. Les minima varieront de 5 à 10 degrés et le vent sera faible à modéré de nord-ouest.





Samedi et dimanche: les températures commencent à remonter



Des courants de nord frais et légèrement instables détermineront notre temps ce samedi. Après une matinée fraîche et peu nuageuse, les nuages se reformeront en cours de journée avec possibilité d'une petite ondée sur l'est du pays. Le vent de nord sera faible la nuit et le matin, mais deviendra généralement modéré en cours de journée. Maxima de 14 à 21 degrés.



Dimanche, l'anticyclone étend son influence vers nos régions mais un faible courant de nord nous apporte toujours des passages nuageux et une relative fraîcheur. Des éclaircies seront également possibles et le temps devrait rester sec. Après une nuit très fraîche, les températures remontent entre 16 et 21 degrés l'après-midi. Vent faible de nord devenant parfois modéré l'après-midi.





Rendez-vous avec l'été la semaine prochaine



La semaine prochaine s'annonce plus estivale avec les hautes pressions qui se décaleront légèrement vers la Mer du Nord. Le courant s'orientera au nord-est en nous ramenant de l'air plus sec et plus chaud. Les températures remonteront progressivement pour dépasser les 25 degrés en seconde partie de semaine. Le ciel sera plus ensoleillé même si quelques formations nuageuses inoffensives pourront encore se développer en cours de journée. Le vent de nord-est sera faible la nuit et le matin, devenant parfois modéré en cours de journée.