Il a neigé ce mercredi 5 mai dans les Hautes-Fagnes: un phénomène rare? (photos)

Comme nous vous l'expliquons dans les prévisions météo du jour, on passe vraiment par tous les temps selon la région du pays dans laquelle on se trouve ce mercredi. Alors que le soleil brille peut-être là où vous vous trouvez, dans les Hautes-Fagnes, il neige. En témoignent ces photos postées sur la page Facebook d'Info-Météo. On peut voir que la réserve naturelle s'est parée d'un joli manteau blanc ce mercredi 5 mai.

Mais cela est-il exceptionnel ? Pas vraiment explique Michaël, l'un des passionnés de météo de la page en question.

"Voici quelques exemples d'accumulation de neige dans la réserve naturelle et aux alentours en mai, ce qui prouve que le phénomène n'est pas aussi rare qu'on pourrait parfois le penser: le 1ier mai 1909, jusqu'à 12cm sont mesurés dans l'Hertongenwald. Le 4 mai 1979 on mesure jusqu'à 12cm à Botrange. Le 3 mai 1985, on mesure 2cm à Botrange. Le 16 mai 1991 un saupoudrage de neige est observé au Mont-Rigi. Le 24mai 2013 on mesure 3cm au Mont-Rigi".

Pas exceptionnel donc mais pas si courant que ça non plus. Encore un peu de patience donc: les jardiniers le savent bien, après les Saints de glace (mi-mai), les gelées disparaissent généralement, laissant place à un temps plus clément.



©Facebook Info Météo



