Averses hivernales: un "mur de neige" sur le Brabant wallon, c'est la "pagaille" sur certaines routes

Vous êtes nombreux à déclencher le bouton orange Alertez-nous tôt ce matin pour nous signaler que la neige continue de tomber. De gros flocons sont signalés à Bousval, une route toute blanche est photographiée dans le Tournaisis, la Grand-Place de Ath, immortalisée à 4h du matin est immaculée... et la neige tombe encore.





Circulation très difficile sur les routes

"Faites très attention si vous devez prendre le volant. Les chaussées sont glissantes...", rappelle en boucle notre Miss Trafic Vanessa Matagne sur Bel RTL. La situation est problématique dans 3 régions ce matin : Mons, Tournai et le Brabant wallon. Les épandeuses sont passées et les lames aussi mais en général une seule bande est dégagée. On nous signale beaucoup de problèmes de circulation sur le réseau secondaire. Vanessa Matagne déconseille de se rendre à Lille ou la situation est catastrophique. Ne surtout pas prendre l’A8 mais la E42 vers Valenciennes.



Les axes à éviter sont :

30 à 40 minutes d'embouteillages sur la E411 entre Overijse et le carrefour Léonard





entre Overijse et le carrefour Léonard 1h de files sur la E411 entre Thorembais-St-Trond et Louvranges à cause d'un accident

40 min sur la E40 entre Haasrode et Hervelee





entre Haasrode et Hervelee Près d'1h de files aussi si vous venez de Tournai sur la E429 entre Bierghes et le ring





entre Bierghes et le ring 1h de files aussi sur le ring de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et le carrefour Léonard vers Tervuren





de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et le carrefour Léonard vers Tervuren 20 minutes de files sur le ring à Wauthier-Braine jusqu'à Huizingen vers Forest





à Wauthier-Braine jusqu'à Huizingen vers Forest Difficile de passer sur la 2ème bande sur la N6 et la N7 autour de Hal et Tubize





et la autour de Hal et Tubize La N25 entre Nivelles et Genappe est également ralentie, ainsi que du côté de Couvin





entre Nivelles et Genappe est également ralentie, ainsi que du côté de Couvin Difficile aussi sur tous les axes autour de Mons, Ath et Peruwelz





Très compliqué aussi sur la N57 entre Soignies et Manage





entre Soignies et Manage Camion renversé sur la E42 à Grace-Hollogne, de Liège vers Namur



Notre journaliste Sébastien De Bock a fait le trajet Bruxelles-Nivelles entre 6h30 et 7h ce matin. Il a dû lever le pied. "Des conditions de circulation très difficiles. Une fois passé le carrefour Léonard direction Ittre, c'est un véritable mur de neige. La visibilité est mauvaise, les automobilistes lèvent le pied, ils dépassent rarement les 80 km/h. On ne roule que sur une bande car celle de gauche est enneigée. À Nivelles, les conditions redeviennent plus correctes."

Quant à Laurence Zanchetta, la porte-parole du Service Public de Wallonie, elle explique pourquoi on peut avoir l'impression que l'épandage n'a pas été assuré alors qu'il n'en est rien. "Le sel ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a de la circulation. On a travaillé hier 24h/24 et toute la nuit, et les épandages se poursuivent sur les 42 districts. C'est vrai qu'on a quelques petits soucis là où la neige tombe encore, donc à Mons, Tournai et le Brabant wallon. Maintenant avec l'heure de pointe, le trafic va être compliqué donc on peut donner le conseil de ne pas se lancer si ce n'est absolument pas nécessaire parce qu'évidemment, à certains endroits ça sera la pagaille."



Prévisions météo

L'IRM a émis une alerte jaune sur presque tout le pays prévenant de conditions glissantes sur les routes jusqu'à mercredi midi. Une zone d'averses de neige organisée a atteint notre pays cette nuit. Ces averses de neige se situent essentiellement sur l'ouest et le centre du pays, environ à l'ouest d'une ligne Anvers - Virton.



Autour de midi ou en début d'après-midi, cette zone perturbée s'évacuera progressivement vers le sud et le temps deviendra alors souvent sec. Cette zone d'averses de neige pourra donner, ce matin, une nouvelle accumulation comprise entre 1 et 3 cm de neige fraîche à l'ouest d'une ligne Anvers - Virton. Localement, les cumuls pourront être un peu plus importants.



Selon l'IRM (l'Institut Royal Météorologique), ce matin, il fera généralement très nuageux avec des averses de neige, surtout à l'ouest d'une ligne Anvers - Namur. Progressivement, ces averses se décaleront vers le sud de telle sorte qu'il fera sec sur la plupart des régions aux alentours de midi. Le ciel restera toutefois très nuageux. Les maxima oscilleront entre -1 et -2 degrés en Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre et +2 ou +3 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur est puis de nord-est ou de nord.



Cette nuit, le ciel s'ouvrira lentement mais localement, du brouillard givrant pourra se former. Au littoral, quelques faibles averses de neige ne sont pas exclues. Les minima se situeront entre -10 degrés en Hautes Fagnes et -1 ou 0 degré à la mer. Le vent sera faible, d'abord de secteur nord ou variable, puis en fin de nuit principalement de secteur ouest ou nord-ouest.





La neige prévue aussi pour jeudi



Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque d'une faible averse (hivernale), surtout dans l'ouest. En soirée, le risque d'une averse de neige augmentera également dans le centre. Maxima entre -4 et +4 degrés sous un vent souvent faible de secteur ouest.