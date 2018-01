Il fait trop doux et ce sont les plantes qui trinquent: comment expliquer cela?

Nous ne sommes que le 25 janvier, et pourtant, vous l'avez certainement remarqué, dans les jardins et les parcs, certaines fleurs sont déjà au bord de l'éclosion. Il fait trop doux pour la saison. Fanny Dehaye et Michaël Danse ont rencontré un spécialiste pour le RTL info 13h.

"Cette plante de floraison printanière est beaucoup trop en avance par rapport à la saison", montre Martin Godart, responsable végétal d'une pépinière.

Et c'est le cas pour la plupart des plantes d'ornement et des arbres fruitiers : les bourgeons arrivent environ 3 semaines plus tôt cette année. C'est la conséquence d'une météo beaucoup trop douce.

"On n'a pas vraiment eu cette année de semaines de gelées prolongées. Il faudrait, pour bien faire, avoir 2-3 jours, voire une semaine de gel continu", ajoute le spécialiste.





Les pucerons sont déjà là



Cette diminution des températures donnerait espoir aux producteurs de fruits. Les gelées tardives sont souvent synonymes de perte de production mais ce gel serait très utile aussi pour éliminer les pucerons et autres insectes. En janvier, normalement, ils sont en repos. Cette année, ils sont déjà présents.

"Une journée de gel ne va pas suffire à éliminer les pucerons, les insectes, car ils se développent, ils restent sur les plantes. Il faut savoir que des pucerons en trop grande quantité sur les plantes, au printemps, vont les affaiblir", note Martin Godart.

Du côté des tulipes, jonquilles, et autres fleurs à bulbe, le constat est le même : la nature a pris de l'avance. Alors, le meilleur moyen d'éviter les risques de gelées : protéger ses plantes extérieures avec un voile d'hivernage.