Il faudra bien se couvrir toute la semaine qui s'annonce glaciale

(Belga) Le temps sera généralement peu nuageux et sec dimanche après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera toujours glacial, les maxima ne dépasseront pas 1° en basse et moyenne Belgique et seront compris entre 0 et -5° en haute Belgique. La sensation de froid sera d'ailleurs renforcée par le vent de secteur est à nord-est, qui persiste ces derniers jours.

Le gel sera généralisé pendant la nuit, avec des minima de -4 ou -5° dans l'ouest du pays et chutant à -12° dans les vallées de l'Ardenne. La journée de lundi commencera sous le soleil puis des passages nuageux se développeront en cours de journée. En Ardenne et à la mer, quelques flocons pourront faire leur apparition. Il fera encore très froid, le thermomètre affichant 0° en plaine et entre -2 et -6° au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent de direction nord-est sera toujours présent, avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h. Les gelées resteront sévères pendant la nuit de lundi à mardi, l'IRM prévoit -5° au littoral et -12° en Hautes Fagnes. La nébulosité deviendra variable mardi, avec un risque de quelques flocons. Le soleil reviendra mercredi mais il fera toujours froid, avec un vent d'est particulièrement glacial. Le dégel est attendu la semaine prochaine. (Belga)