Il manque 6 MOIS de précipitations en Belgique: qu'est-ce que ça veut dire?

Le déficit de précipitations augmente mois après mois. En 3 ans et demi, on a accumulé un retard de précipitations de 6 mois. Émilie Dupuis était sur le plateau du RTL INFO 13h pour évoquer ce déficit.

"C'est comme si pendant 6 mois, sur une période de 3 ans et demi, nous n'avions pas eu du tout de pluie. En gros, il nous manque, depuis janvier 2017, 400 litres par mètre carré, ce qui est énorme. On ne sait pas actuellement si un jour ce déficit sera comblé mais pour l'instant, c'est assez inquiétant. Si on prend la période de mai jusqu'en août, il nous manque en Wallonie 50% de précipitations : nous avons eu 50% de précipitations en moins que la normale. On a en fait beaucoup plus d'anticyclones que de dépressions. Et ce qu'on appelle le 'courant-jet', ce sont les rails des perturbations, est beaucoup plus au nord qu'au sud, et donc n'est pas dirigé vers nos régions. C'est pour ça que nous avons moins de perturbations et donc moins de précipitations"

Et pourtant, il pleuvra dans les prochains jours ?

"C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'été est un peu trop belge, on entend beaucoup de personnes se plaindre. Oui, mais ce sont des petites quantités qui tombent. Par exemple, cette nuit, on va avoir un litre par mètre carré. Pour la journée, on nous annonce des périodes de pluie, d'averses, mais on aura seulement 1 à 5 litres par mètre carré. Donc ce sont vraiment de très faibles quantités".