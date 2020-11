Prévisions météo: record égalé ce 18 novembre, il n'avait plus fait aussi chaud depuis 1926

Une température de 16,3°C a été enregistrée mercredi à 14h50 par l'Institut royal météorologique (IRM) dans la station de référence à Uccle, égalant ainsi le record du 18 novembre 1926, a indiqué Frank Deboosere, le monsieur météo de la VRT sur Twitter.

"Le record de 1926 a en été effet égalé", a confirmé notre météorologue, David Dehenauw, qui précise toutefois que les jours prochains seront plus froids.



Le vent soufflera cette nuit



Après cette journée ensoleillée et aux températures agréables, le temps va se couvrir. Dans la soirée, le ciel deviendra rapidement très nuageux et de faibles pluies toucheront l'ouest du pays. Cette nuit, les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres avec des rafales jusqu'à 50 km/h et il soufflera assez fort à la mer avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h.

