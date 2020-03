Il pleut sur la journée des droits des femmes

(Belga) Dimanche après­-midi, le ciel sera hésitant, entre éclaircies et périodes très nuageuses de l'ouest au centre du pays. Des averses s'y développeront et un coup de tonnerre n'est pas exclu. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront entre 6° en Ardenne et 11° en Flandre. Le vent sera modéré ou temporairement encore assez fort de secteur sud­-ouest. Des rafales de 50 à 70 km/h sont encore possibles en début d'après­-midi.

Dimanche soir, des averses parfois assez marquées affecteront encore temporairement le centre et l'est du pays. Dans la nuit, la nébulosité deviendra variable partout avec seulement le risque de quelques faibles précipitations localisées. Les minima seront compris entre 2° en Hautes­-Fagnes et 6° à la Côte. Lundi, le ciel sera d'abord changeant avec quelques faibles précipitations isolées. Au fil des heures, des averses plus intenses pourront se développer, surtout dans le centre et l'est du pays, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil. Les maxima seront compris entre 5° en Haute Ardenne et 11° localement en Flandre. Dans la nuit de lundi à mardi, une zone de pluie active arrivera et le vent se renforcera. Mardi et mercredi, le temps sera assez doux mais fort chahuté avec des averses, périodes de pluie et du vent.