Il va encore neiger cette semaine, et il faudra être attentif au verglas ce lundi soir

Ce lundi après-midi, des éclaircies devraient survenir en Basse et Moyenne Belgique mais quelques averses pourront tout de même encore se produire, prévoit l'Institut royal météorologique. En Haute Belgique, la nébulosité restera abondante avec des précipitations à caractère hivernal. Au-dessus de 300 ou 400 m, il s'agira de quelques chutes de neige supplémentaires. Les maxima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne et +6 degrés en Flandre. Le vent deviendra modéré, assez fort au littoral, d'ouest à nord-ouest avec des rafales de 45 à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, les averses deviendront moins fréquentes. Sur l'ouest du pays, une dernière averse de pluie sera possible avant le retour d'un temps sec sous un ciel partiellement nuageux. Dans la partie centrale, quelques averses pouvant adopter un caractère hivernal pourront se produire, avec éventuellement un peu de neige (fondante) avant une amélioration depuis l'ouest. Dans la partie est du pays, le ciel restera très nuageux et les averses de neige ou de neige fondante traîneront une bonne partie de la nuit. Elles s'étendront en fin de nuit en Haute Ardenne avec, là-bas, une accumulation supplémentaire autour de 3 ou 4 cm. Les minima seront partout légèrement négatifs. Le vent sera faible ou modéré d'ouest-nord-ouest revenant au sud-ouest. Il faudra se méfier du brouillard givrant localisé et de la formation de plaques de glace, met en garde l'IRM. Mardi, le temps sera généralement sec mais une nouvelle zone de précipitations neigeuses devrait nous atteindre par l'ouest et la frontière française en soirée ou durant la nuit.