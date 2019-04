Il va faire CHAUD en ce dimanche de Pâques: et après?

Ce dimanche, temps assez chaud et à nouveau bien ensoleillé. Les températures atteindront 20 à 22 degrés degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 23 à 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est. L'après-midi, une brise marine de nord à nord-est viendra à nouveau rafraîchir la zone littorale.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera dégagé à peu nuageux avec quelques voiles nuageux d'altitude à partir de la France. Les températures redescendront entre 2 et 6 degrés en Ardenne et entre 7 et 11 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'est à sud-est, dans la région côtière et sur les crêtes de l'Ardenne parfois modéré.

Lundi, le soleil continuera à s'imposer, mais des nuages d'altitude parfois plus nombreux voileront par moments le ciel. Le mercure atteindra des valeurs de 23 à 25 degrés en plaine et 20 à 22 degrés en Ardenne, sous un vent modéré d'est-sud-est à est.

Mardi, le ciel sera d'abord encore dégagé à peu nuageux mais par moments quelques voiles masqueront le soleil. En fin d'après-midi, quelques champs nuageux se développeront mais le temps devrait rester sec. Les maxima seront proches de 21 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'est, à est-sud-est en Ardenne.

Mercredi, la journée débutera probablement avec un temps sec sous un ciel peu nuageux. Ensuite, la nébulosité augmentera tout comme le risque d'averses (orageuses). Les maxima seront proches de 20 à 22 degrés dans le centre du pays. Le vent sera soutenu de secteur sud.

Jeudi, le temps restera variable avec des éclaircies, de nombreux nuages par moments porteurs d'averses, plus intenses et parfois accompagnées d'orages, principalement dans l'est du pays. Les maxima seront proches de 17 degrés dans le centre.