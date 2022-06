Il va faire très chaud les prochains jours: mais pourquoi ne peut-on pas parler de "vague de chaleur"?

Les températures seront élevées dans les prochains jours en Belgique. Pourtant, il ne s'agira pas d'une "vague de chaleur". Pour que ce terme puisse être utlisé, il faut certains critères... Il faudrait au moins 5 jours avec plus de 25 degrés dont 3 jours à plus de 30 degrés. "À l'heure actuelle, on ne voit pas de signal pour qu'on ait 5 jours à plus de 25 degrés et on n'aura que 1 ou 2 jours à plus de 30 degrés donc c'est trop limite", explique Sarah Coppens, prévisionniste au bureau du temps.

Cet épisode de chaleur est précoce. Il n'y a plus besoin d'attendre le mois de juillet pour se baigner. Les températures élevées arrivent de plus en plus tôt.

"On voit que généralement les températures estivales arrivent dans le courant du mois d'avril par rapport à quelques années précédentes où là, on voit que les températures étaient beaucoup plus chaudes, mais au niveau du mois de juillet ou fin juin", précise Alexandre Dewalque, service communication à l'Institut royal météorologique.

Ces épisodes sont de plus en plus fréquents, à cause, du réchauffement climatique. Selon l'Institut royal météorologique, les températures ont augmenté de plus d'1,5 degré depuis 1981.