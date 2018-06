Des nuages nocturnes lumineux au nord du pays? On pourrait les observer au cours des prochaines nuits

Des nuages nocturnes lumineux pourraient être observés au cours des prochaines nuits dans le ciel du nord de la Belgique et des Pays-Bas.

Ces nuages assez rares peuvent être aperçus au nord-ouest jusqu'à 1h30 après le coucher du soleil.



Les nuages nocturnes lumineux sont les plus hauts que nous connaissons. Ils sont situés à environ 85 kilomètres de la surface de la terre. Ils ne dégagent pas de lumière, mais celle du soleil se disperse sur les cristaux de glace qu'ils contiennent.

Les conditions météorologiques sont idéales pour apercevoir le phénomène depuis jeudi. Il doit par contre faire clair, et ce ne sera vraisemblablement pas le cas dans la nuit de samedi à dimanche. Les chances seront plus grandes dans la nuit de dimanche à lundi, en Flandre





Un mélange de particules de glace et de très fines poussières cosmiques

Comme l'explique Sciences et Avenir, les nuages sont essentiellement composés de cristaux de glace. Ils apparaissent la nuit. "Ils se détachent alors sur le fond sombre du ciel en prenant une teinte bleuâtre ou argentée, ou quelquefois orangée à rouge. Il semble à l'heure actuelle que ces nuages soient composés d'un mélange de particules de glace et de très fines poussières cosmiques pouvant elles-mêmes être recouvertes de glace", indique Météo France sur son site internet.

Ces météores lumineux sont rares. On peut les observer en été, dans le nord, une à deux heures après le coucher du Soleil.