Incendies en Californie - 90.000 personnes évacuées, près d'un million de ménages privés de courant

(Belga) Près de 90.000 ont reçu l'ordre d'évacuer en Californie en raison des feux de forêts. Le courant électrique a été coupé pour prévenir les incendies, privant de courant près de 940.000 ménages.

Des ordres d'évacuations ont été adressées à 39.000 personnes, en plus des 50.000 personnes déjà sommées d'évacuer samedi au nord de San Francisco, en Californie. L'incendie "Kincade Fire" consume la région viticole du comté de Sonoma depuis mercredi soir. Les vents violents rendent les conditions météo extrêmement propices à la propagation rapide des incendies, ont prévenu les services météorologiques, qui parlent d'un événement climatique "potentiellement extrême et historique". Face à cette situation, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric a coupé de manière préventive l'alimentation électrique, des chutes d'arbres risquant de tomber sur des lignes à haute tension ou voies de communication. La mesure a privé de courant 940.000 foyers à partir de samedi après-midi, dans 36 comtés de cette région. Plus de 2,7 millions de personnes sont concernés par cette coupure préventive, selon les médias américains. Dans ces conditions, les résidents rapportent que leur évacuation s'en trouve d'autant plus compliquée. (Belga)