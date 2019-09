Inondations en Espagne: six morts, le Premier ministre se rend sur place

(Belga) Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est rendu samedi dans les régions du sud-est de l'Espagne frappées par des inondations ayant fait six morts, selon un nouveau bilan, tandis que les liaisons ferroviaires étaient toujours interrompues et des vols annulés.

Le corps sans vie d'un homme, porté disparu vendredi, a été découvert dans un champ près de la ville d'Orihuela dans la région de Valence, a indiqué une porte-parole des autorités sans fournir de détails. Cinq autres personnes ont péri au cours des deux jours précédents alors qu'elles tentaient de traverser des routes inondées à bord de leur voiture, dont un homme dont le véhicule a été pris au piège vendredi dans un tunnel inondé à Almeria. Depuis mercredi, des pluies diluviennes ont entraîné le chaos sur les routes, provoqué l'interruption des lignes des transports publics et fait déborder les cours d'eau. Les inondations ont emporté des voitures et submergé des habitations dans les régions de Valence, Murcie et en Andalousie. Après avoir observé les dégâts à bord d'un hélicoptère survolant la ville d'Orihuela dans la région de Valence, M. Sanchez a visité un centre de commandement pour les opérations de secours. À son arrivée à Murcie, il a assuré que le gouvernement aiderait les sinistrés pour "qu'ils puissent au moins réparer la plus grande partie des dégâts matériels causés" par les inondations. Il a souligné qu'il fallait attendre une baisse du niveau de l'eau pur que le gouvernement puisse faire une estimation du coût total des destructions. L'aéroport de Murcie, qui avait été fermé vendredi, a rouvert samedi, mais deux vols à destination d'Ibiza ont été déroutés vers d'autres aéroports espagnols et deux autres vols annulés, a annoncé l'opérateur aéroportuaire espagnol AENA. Les liaisons ferroviaires dans le sud-est de l'Espagne demeuraient interrompues samedi, plusieurs lignes à Valence et Murcie étant suspendues, selon la compagnie publique des chemins de fer. (Belga)