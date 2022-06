Inondations en Wallonie - Une commémoration officielle aura lieu le 14 juillet à Chênée

(Belga) Une commémoration officielle des inondations meurtrières de l'été dernier se tiendra le 14 juillet à Chênée (Liège), a-t-on appris jeudi soir à bonne source. Le Roi et la Reine devraient y assister.

Tous les détails sur cet événement seront communiqués "très prochainement", nous a-t-on encore assuré. En juillet 2021 - le 14 et le 15 - un véritable torrent s'était déversé sur plusieurs communes wallonnes, essentiellement dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. Environ 100.000 personnes ont été touchées par cette catastrophe qui a fait 39 morts. Entre 45.000 et 55.000 habitations ont été endommagées et plus de 10.000 véhicules détruits. (Belga)