Intempéries - 150 interventions pour les pompiers de Liège

(Belga) Suite aux conditions météorologiques difficiles de ce jeudi, les pompiers de Liège ont été appelés sans relâche et ont effectué 150 interventions, a-t-on appris auprès des principaux intéressés en soirée.

Si la journée a débuté sur les chapeaux de roues, la soirée n'a pas été plus calme pour les hommes du feu liégeois, qui sont intervenus à de nombreuses reprises dans la région. Principalement appelés pour des toitures endommagées et des arbres tombés sur la chaussée, les pompiers avaient déjà effectué près de 130 interventions en fin d'après-midi. Et si la situation s'était quelque peu calmée, les hommes du feu s'étaient tout de même préparés à une deuxième vague d'interventions. "Elle concerne essentiellement les gens qui rentrent chez eux après une journée de travail et qui constatent les dégâts causés par les conditions climatiques", a indiqué l'un des pompiers de Liège. C'est ainsi qu'en milieu de soirée, les interventions ont atteint le nombre plutôt rare de 150. (Belga)