Intempéries: 18 Italiens et 4 Allemands recherchés dans la zone frontière franco-italienne

(Belga) Vingt-deux personnes portées disparues samedi après les intempéries qui ont balayé la France et l'Italie sont recherchées dans la zone frontalière, au passage du col de Tende, a annoncé à l'AFP la protection civile italienne.

"Il y a 22 disparus au Col de Tende, la zone de passage entre la France et l'Italie" dans les Alpes du sud, a indiqué Mara Anastasia, porte-parole de la protection civile. "Ce sont des personnes de nationalité italienne à l'exception d'une famille allemande, composée de quatre personnes: deux grands-parents et deux petits-enfants, mais qui portent des noms italiens", a-t-elle ajouté. La région du Piémont fait de son côté état dans un communiqué de "22 disparus italiens", au passage du col de Tende "bloqué par des inondations et des glissements de terrain", soulignant que les autorités italiennes coordonnent les recherches avec leurs homologues françaises. Les intempéries, provoquées par de fortes précipitations qui ont fait débordé les cours d'eau, ont également fait deux morts en Italie, un pompier de 53 ans dans le Val d'Aoste lors d'une intervention, et un homme de 36 ans dont le véhicule était tombé dans la rivière Sesia, dans le Piémont. (Belga)