Intempéries - Avertissement pour le vent sur tout le pays et conditions glissantes dans le sud

(Belga) Durant la nuit de samedi et durant la journée de dimanche, le vent de sud à sud-sud-ouest se renforcera fortement, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Les rafales pourront alors atteindre 80 à 100 km/h. Dimanche après-midi et en soirée, le temps redeviendra plus calme depuis l'ouest. Un avertissement jaune de mise sur tout le pays entre 2h00 du matin et 20h dimanche. Des conditions glissantes sont également à craindre dans le sud de la Belgique.

De faibles chutes de neige sont déjà prévues en Ardenne cette nuit et, avec le renforcement du vent, il faudra déjà craindre la formation de congères. Dans le courant de la journée de dimanche, les chutes de neige s'intensifieront pour ne diminuer qu'en cours de soirée ou de nuit suivante. D'ici lundi matin, les cumuls de neige fraîche pourront atteindre 10 à 25 cm en Ardenne, voire localement un peu plus, selon l'IRM. Les provinces de Liège, Namur et Luxembourg sont concernées. (Belga)