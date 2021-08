Intempéries: des cuisines de campagne installées à Pepinster et Chaudfontaine

(Belga) La Défense a installé des cuisines de campagne à Chaudfontaine et Pepinster, en province de Liège, afin de fournir des repas chauds aux sinistrés. Quelque 600 repas par jour peuvent être produits au départ de chaque installation en vue de leur distribution dans les communes sinistrées, a indiqué lundi le colonel Rudy Decrop.

A la demande des autorités communales et régionales, la Défense s'est établie dans les communes touchées par les inondations de la mi-juillet afin d'assurer la coordination de la distribution alimentaire. Des cuisines de campagne ont ainsi été installées ce lundi à Chaudfontaine et à Pepinster. Ces cuisines sont dédiées à la production de 600 repas par jour, de part et d'autre, qui sont destinés à cinq points de distribution à Liège, Chaudfontaine, Trooz, Pepinster et Limbourg. "Et nous sommes prêts à intervenir, si besoin, dans quatre autres communes, à savoir Rochefort, Esneux, Theux et Verviers", indique le colonel Decrop. Ce dernier ajoute que la Défense a également déployé des conteneurs sanitaires afin de permettre aux personnes sinistrées de prendre une douche chaude chaque jour et que des militaires sont occupés à renforcer les berges de la Vesdre et de l'Ourthe. A Chaudfontaine, le bourgmestre, Daniel Bacquelaine, se dit satisfait du retour de la Défense pour assurer cette mission, en complément des actions menées par la Croix-Rouge, jugeant en effet la Défense plus à même vu son expérience en la matière. Les cuisines mobiles y ont été établies sur le site de Source-O-Rama, qui fait actuellement office de centre de distribution des dons. "Les repas confectionnés sur place sont en partie distribués là-bas pour les habitants de Chaudfontaine Sources et une autre partie est acheminée vers le point de distribution à Vaux-sous-Chèvremont, près de l'église (rue des Combattants)", explique le bourgmestre de Chaudfontaine. "La demande est un peu moins forte que ce qu'elle a déjà été, soit jusqu'à 1.000 repas, mais nous en sommes encore à 600 repas." Celui-ci précise que la phase de nettoyage et d'évacuation des déchets se termine. "Ce sont déjà plus de 30.000 tonnes de déchets qui ont été évacuées et nous allons ajouter des conteneurs afin que les personnes sinistrées y déposent leurs déchets", poursuit Daniel Bacquelaine. A Chaudfontaine, environ 134 familles sont encore à reloger. "C'est complexe de trouver ce qui convient en fonction de la composition des ménages? Nous avons donc lancé un appel pour des caravanes et nous avons reçu pas mal de réponses. L'objectif est de placer ces caravanes le plus près possible du logement des personnes", ajoute le bourgmestre. (Belga)