Intempéries - Douze départements français en vigilance orange

(Belga) Les pluies abondantes sur l'est de la France ont entraîné jeudi des inondations dans plusieurs départements placés en vigilance orange et des perturbations dans les transports ferroviaires et fluviaux.

Dans la région Grand Est, sept départements sur dix étaient toujours en vigilance orange jeudi soir pour "crues", de même que le Nord et l'Aisne dans les Hauts-de-France, selon Météo-France. En Bourgogne-Franche-Comté, le Doubs et le Jura sont également en vigilance orange "pluie-inondation", tandis le département de l'Ain (Auvergne-Rhône-Alpes) est en vigilance "crues". "Nouvel épisode fortement pluvieux, inhabituel pour la saison, concernant de larges territoires. Le caractère préoccupant est qu'il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement", écrit Metéo-France dans son dernier bulletin. Sur l'ensemble de l'épisode, entre mercredi soir et vendredi matin, les cumuls sont conséquents, compris globalement entre 60 et 80 mm sur le Doubs et le Jura, et localement jusqu'à 90 mm. Ces cumuls représentent de 3 semaines à 1 mois de pluie", poursuit Météo-France qui met en garde contre de "possibles" coulées de boue "dans les secteurs en pente". Les autorités ont appelé à la prudence, faisant état de nombreuses routes coupées à la circulation et de dizaines d'interventions des pompiers. Par endroits, des plongeurs, des hélicoptères et des drones ont également été mobilisés. (Belga)