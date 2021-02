Intempéries en Belgique: la Sambre et la Haute-Meuse en pré-alerte de crue

La Sambre et la Haute-Meuse se trouvent, mercredi après-midi, en état de pré-alerte de crue, peut-on lire sur le site du SPW Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Les dernières précipitations y orientent, en effet, les débits à la hausse.



Une situation similaire est signalée pour la Dendre et ses affluents, la Senne et ses affluents, ainsi que le canal Charleroi-Bruxelles. Enfin, l'Ourthe inférieure est également signalée en pré-alerte de crue. La situation sur les autres voies hydrauliques wallonnes est qualifiée de normale.

