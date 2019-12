Intempéries en France: trois secouristes tués dans un accident d'hélicoptère

(Belga) Les trois occupants d'un hélicoptère des pompiers partis secourir des habitants du sud-est de la France touchés par les intempéries ont été retrouvés morts près de Marseille dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

"Alors que leur hélicoptère EC145 de la Sécurité civile se dirigeait vers Le Luc-Le Cannet (Var) afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues. Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche (...), les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove", ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. Ils n'ont donné aucun indication sur les circonstances de l'accident, précisant seulement qu'une enquête avait été ouverte. Deux personnes ont par ailleurs été tuées au cours du week-end dans le Var, tous deux emportés par les intempéries qui frappent le sud de la France.