Intempéries - Environ 300 interventions liées aux intempéries à Bruxelles

(Belga) De 150 à 200 interventions étaient encore en attente dimanche à 17h30, quelque 25 sont en cours et environ 80 ont déjà été effectuées en lien avec des dégâts causés par les rafales de vent, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il estime à 300 le nombre total d'interventions liées aux intempéries. La plupart d'entre elles concernent la chute de tuiles et d'arbres. Walter Derieuw dénombre ainsi une soixantaine d'arbres tombés dans la liste des interventions du jour.

Une personne, touchée par un parasol, a été très légèrement blessée. Un pompier a également reçu une grosse branche d'arbre sur la tête lors d'une intervention qui a eu lieu avenue Chazal à Schaerbeek. Il a été transporté à l'hôpital pour examen. Il portait son casque au moment de l'incident et n'a à aucun moment perdu connaissance. A 07h00 du matin dimanche, le bilan des dernières 24 heures ne faisait état que de 12 interventions liées aux conditions météorologiques. Le vent s'est surtout déchaîné en début d'après-midi dimanche, les pompiers recevant un grand nombre d'appels entre 13h30 et 14h00. Les pompiers sont par ailleurs intervenus à compter de 14h30 au centre commercial Docks pour un problème au niveau du toit. Ce dernier est composé de deux couches. C'est la couche extérieure, faite en zinc, qui s'est envolée. Des agents de Bruxelles Propreté ont été mobilisés sur place pour ramasser les éléments tombés au sol. La circulation a été arrêtée sur le quai des Usines et au pont Van Praet. Elle a été rétablie en fin d'après-midi. Dans le centre de Bruxelles, enfin, la rue de l'Evêque a été fermée à la circulation par la police, des fenêtres d'un bâtiment s'étant brisées sous la force du vent. L (Belga)