Intempéries - Inondations à Aalter et ailleurs en Flandre orientale

Les fortes pluies et les orages ont causé pas mal d'inondations à Aalter (Flandre orientale) jeudi soir. La gare ferroviaire était notamment sous eau et la police conseillait d'éviter le centre-ville. Les environs de Zingem, Zwalm, Ursel et Eeklo sont aussi victime d'inondations, ont indiqué les services de secours.

A Aalter, toutes les accès au centre-ville sont sous eau, a précisé la police fédérale. L'orage tend à s'éloigner mais les services de secours recommandent tout de même d'éviter la zone. "A présent, il ne pleut plus beaucoup mais ça a été terrible", a déclaré le bourgmestre faisant fonction Patrick Hoste. "Cela n'était plus arrivé depuis 20 ans. L'averse était très localisée, toute l'eau a déferlé vers le centre d'Aalter. A la gare, l'eau coulait depuis les marches".