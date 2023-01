Intempéries - L'Eau Noire et ses affluents en phase d'alerte de crue

(Belga) Avec les pluies abondantes tombées ces dernières heures, l'Eau Noire et ses affluents sont passés en phase d'alerte de crue, indique dimanche matin le portail Hydrométrie du service public wallon (SPW).

"Les niveaux resteront orientés à la hausse et le maximum prévu devrait être atteint en cours de la matinée", précise le site. Par ailleurs, l'Eau d'Heure, la Haute et Basse Sambre, l'Ourthe inférieure, la Vesdre, l'Amblève, l'Our, la Senne, le Viroin, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse aval et amont, la Sûre, la Basse, Moyenne et Haute Semois, la Chiers, la Vierre ainsi que leurs affluents sont toujours classés en phase de pré-alerte de crue. Le reste du territoire wallon est considéré comme en phase "normale". (Belga)