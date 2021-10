Intempéries - L'IRM émet une alerte orange pluie pour les provinces du Hainaut et de Namur

(Belga) L'IRM a émis une alerte orange pour les provinces de Hainaut et de Namur qui seront touchées par de fortes pluies cette nuit et la journée de dimanche. Une alerte jaune a été lancée pour les autres provinces, à l'exception de celle de Liège qui reste en vert.

"Un front froid très actif se situe sur notre pays et y ondulera jusqu'à dimanche. Il sera responsable de pluies abondantes", avertit samedi soir l'IRM qui s'attend notamment à entre 30 et 65 mm de précipitations dans les provinces placées en alerte orange. L'institut a également confirmé son alerte jaune au vent pour l'ensemble du pays, avec des rafales allant de 70 à 90 km/h entre ce samedi soir et dimanche après-midi. (Belga)