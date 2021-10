Intempéries - L'IRM place le littoral en code orange où soufflent des vents violents dans la nuit

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a confirmé mercredi soir placer la Côte belge en code orange dans la nuit de mercredi à jeudi face aux vents violents qui y sont attendus.

"Le long du littoral, le vent deviendra très fort à tempêtueux en seconde partie de nuit avec des rafales de 90 à 110 km/h, voire localement 120 km/h", annonce l'institut. En outre, l'IRM s'attend à une marée de tempête sur l'Escaut maritime, de plus de 6 mètres, jeudi vers 17h00. Au littoral, une marée haute est aussi prévue le jeudi après-midi, "mais de justesse en dessous du premier seuil d'alerte". Dans le reste du pays, le code jaune reste en vigueur avec des rafales de 70 à 90 km/h dans la plupart des régions, et localement proches de 100 km/h. "Des dégâts pourront être observés par endroits et pourront être amplifiés par la présence de feuilles sur les arbres", met encore en garde l'institut. (Belga)