Intempéries - L'Our également en alerte de crue

(Belga) L'Our se trouvait également en alerte de crue vendredi soir, selon le site internet de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

Les niveaux sont toujours à la hausse sur cette rivière s'écoulant dans le sud-est de la province de Liège mais ils atteignent toutefois lentement leur maximum. Selon les prévisions actuelles, les niveaux d'eau devraient se stabiliser dans les prochaines heures et s'orienter à la baisse durant la nuit de vendredi à samedi. Outre l'Our, la Vesdre et ses affluents, l'Ourthe inférieure et l'Amblève et ses affluents se trouvaient toujours en phase d'alerte de crue vendredi soir. Les niveaux ont toutefois tendance à se stabiliser, voire à amorcer une baisse. Plusieurs rivières de Wallonie ainsi que la Haute et la Basse-Meuse sont par ailleurs toujours en pré-alerte de crue. (Belga)