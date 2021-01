Intempéries: la Cellule d'action routière appelle à la prudence sur les routes en raison de la neige

(Belga) La Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, recommande samedi à tous les usagers d'être prudents et vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. Selon les dernières prévisions météorologiques, on attend une accumulation de neige variant entre 1 et 5 centimètres dans les zones concernées par les flocons. Le gel s'installera par contre dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace.

Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule ou encore à ne pas dépasser les épandeuses. "Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du service public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", assure le Centre de crise de Wallonie. (Belga)