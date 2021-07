Intempéries - La décrue semble en bonne voie à Namur

(Belga) Les niveaux de la Meuse et de la Sambre sont en baisse vendredi matin à Namur et le pire semble être passé, indiquent les autorités communales.

La zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a opéré plus de 1.000 interventions durant les dernières 48 heures, dont 80 à caractère urgent. Les dégâts matériels sont importants par endroits, notamment à Malonne, Wépion ou encore La Plante, mais aucune perte humaine n'est à déplorer. Quelques personnes ont été relogées par le dispositif d'urgence sociale (DUS). Le centre d'accueil temporairement ouvert à Bouge a pu être fermé vendredi matin. Le DUS reste joignable au besoin au 0800 12 420. La plupart des routes barrées jeudi sont à nouveau ouvertes. Les tronçons qui restent problématiques sont la chaussée de Dinant près du magasin Carrefour de Wépion, la rue Armand de Wasseige à Wépion, la rue du Rivage à Dave et l'avenue de La Pairelle à La Plante. Les services communaux sont mobilisés pour les opérations de pompage et de nettoyage. En raison de ces opérations, le réseau d'eau courante risque d'être saturé, ce qui pourrait provoquer des baisses ou une absence totale de pression. Les autorités communales encouragent donc les particuliers à utiliser d'autres sources d'eau (piscines, puits, citernes...). La solidarité continue également de s'organiser au CPAS. Les dons de vêtements sont centralisés en son siège à Jambes, en collaboration avec la Croix-Rouge. Des containers vont également être placés par la Ville à proximité des endroits les plus impactés afin que les déchets dus aux inondations puissent y être déposés. La cellule de crise communale se réunira à nouveau dans l'après-midi afin d'envisager la suite des opérations. (Belga)