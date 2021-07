Intempéries - La pré-alerte de crue levée pour le canal de Bruxelles-Charleroi

(Belga) La phase de pré-alerte de crue a été levée pour le canal de Bruxelles-Charleroi, dans le Brabant wallon, selon l'actualisation dimanche à 20h00 de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques wallonne (DGO3).

En raison des précipitations abondantes accumulées durant les dernières heures, le cours d'eau avait été placé en phase de pré-alerte de crue. De leur côté, la Dendre et ses affluents, dans le Hainaut, ainsi que la Senne et ses affluents restaient en pré-alerte dimanche soir. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages de 17h00 dimanche jusqu'à environ 02h00 lundi en provinces de Hainaut, de Namur et du Luxembourg. L'alerte sera ensuite levée pour quelques heures, avant d'être à nouveau d'application de 13h00 à 20h00 lundi dans les mêmes provinces, ainsi qu'à Liège. (Belga)