Intempéries - La protection civile assure plusieurs interventions et reste sur le qui-vive

(Belga) Plusieurs interventions sont en cours dans la nuit de mercredi à jeudi par la Protection civile en provinces de Liège, de Limbourg et d'Anvers. Membres du personnel et volontaires viennent en appui aux zones de secours pour faire face aux fortes précipitations et à la montée des eaux.

Les deux unités de la Protection civile, de Crisnée en province de Liège et Brasschaat en province d'Anvers, ont mobilisé leur personnel opérationnel et rappelé des volontaires en renfort, informe un communiqué de presse du service. Un porte-parole a par la suite précisé à Belga que toute l'unité de Crisnée en particulier est mobilisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une équipe de secours en bateau (du "Flood Rescue Using Boats"- FRUB) pour le sauvetage de personnes en zones inondées est déployée à Theux en province de Liège, avec huit agents venant de Crisnée et Brasschaat. Les plongeurs de Brasschaat sont aussi présents à Theux, précise le communiqué. Les équipes sont en intervention avec six personnes chargées de colmater une digue à Chaudfontaine en province de Liège, deux membres sont chargés de remplir des sacs de sable à Hasselt en province de Limbourg. En outre, des pompes à boue sont activées par deux autres personnes à Mol en province d'Anvers. Enfin, deux membres du personnel sont en outre affectés à la coordination. "La Protection civile reste sur le qui-vive et prête à intervenir avec d'autres moyens si nécessaire", assure celle-ci. Face aux inondations constatées en divers endroits, la phase provinciale de planification d'urgence a été déclenchée mercredi dans les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. "La Protection civile participe aux réunions des cellules de crise provinciales afin d'organiser aux mieux les interventions des services de secours", ajoute le communiqué. (Belga)