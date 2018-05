Intempéries: la situation à Binche a été normalisée avant minuit

(Belga) La situation dans l'entité de Binche, après les fortes pluies, a été normalisée avant minuit, ont indiqué les autorités binchoises.

Les intempéries de mardi après-midi ont frappé l'entité de Binche où quelques rues ont été inondées, essentiellement dans la commune de Waudrez et dans le bas de Binche, dans le quartier du Pont-Martine et de l'Académie, ont indiqué les autorités binchoises. Une famille a dû être relogée par le CPAS à la suite de l'effondrement d'un plafond dans son habitation à Péronnes. Le service des travaux a nettoyé très tard les voiries les plus impactées. Les opérations de nettoyage reprendront mercredi matin. La police et les pompiers ont, par ailleurs, aidé les victimes des intempéries un peu partout dans l'entité. (Belga)