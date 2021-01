Intempéries - La vigilance renforcée sur les routes wallonnes est maintenue

(Belga) La cellule d'action routière a décidé jeudi soir de maintenir la phase de vigilance renforcée sur les routes de Wallonie en raison des prévisions météorologiques annonçant encore des chutes de neige.

Des averses résiduelles de neige sont encore possibles en première partie de nuit dans les régions du sud de la Wallonie. Si le temps devrait s'assécher par la suite, les températures resteront négatives ce qui entraîne un risque de verglas. La phase de vigilance renforcée routière est dès lors maintenue. "La situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier", signale la cellule d'action routière. "Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du service public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", assure-t-elle. La cellule d'action routière est composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route. Tous les automobilistes sont priés de rester vigilants, d'adapter leur vitesse, d'éviter toute manœuvre brutale et de garde une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. Il est aussi recommandé d'être particulièrement attentif sur les bretelles d'accès et de sortie des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts. (Belga)