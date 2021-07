Intempéries - La ville de Verviers ouvre un numéro de compte pour les dons

(Belga) La Ville de Verviers a ouvert un numéro de compte (BE46 0910 1962 3836) pour les dons financiers destinés aux familles touchées par les inondations meurtrières des derniers jours, indique-t-elle samedi.

La commune assure par ailleurs que l'eau est à nouveau potable, excepté au pont de Renoupré en Pré-Javais, où un col de cygne a été installé pour que les citoyens privés d'eau puissent s'approvisionner. Elle rappelle encore qu'il est formellement interdit de jeter les débris et détritus de toute sorte dans la Vesdre. Tous les déchets doivent être déposés sur le trottoir. Ils seront ramassés par les services communaux, précisent les autorités communales. Enfin, le travail de nettoyage étant très fortement entravé par la circulation des piétons et des véhicules motorisés, seuls les riverains sinistrés et les personnes qui leur portent secours peuvent actuellement se trouver dans les zones sinistrées. (Belga)