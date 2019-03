Intempéries - Le coq et la croix du clocher de l'église de Mettet menacent toujours de s'effondrer

(Belga) Fragilisés par les fortes rafales de vent, le coq et la croix du clocher de l'église de Mettet menaçaient toujours de s'effondrer dimanche en début de soirée, a indiqué Marc Gilbert, chef de corps de la zone de secours Val de Sambre. Les pompiers attendent une accalmie pour pouvoir intervenir.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police en début de matinée. Les secours veulent maintenant décrocher le coq et la croix à l'aide d'une grue, mais la manoeuvre est rendue trop dangereuse par les conditions climatiques. "Vu les prévisions, nous ne pourrons pas sécuriser l'édifice avant lundi ou mardi", a précisé M. Gilbert. La province de Namur a été fortement touchée par la tempête qui a balayé la Belgique dimanche. Comme ailleurs, ce sont principalement des arbres qui se sont écroulés et des toitures qui ont été arrachées. En début de soirée, la zone de secours Val de Sambre avait déjà effectué une centaine d'interventions. Outre Mettet, les principales communes concernées sont Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre. Gilles Boonen, porte-parole de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville), recensait lui plus de 150 interventions sur le coup de 19h30. "Et ce n'est pas fini. Nous avons du travail pour au moins toute la nuit, voire jusqu'à lundi soir", a-t-il ajouté. Du côté de Namur, ce sont quelque 40 interventions urgentes qui étaient enregistrées par la zone NAGE aux environs de 17h00. "Une trentaine de demandes moins urgentes restent aussi à traiter", avait précisé son chef de corps, Pierre Bocca. (Belga)