Intempéries - Le Grand-Duché du Luxembourg déclenche un plan d'intervention d'urgence

(Belga) Un plan d'intervention "Intempéries" a été déclenché au Grand-Duché du Luxembourg en réponse aux fortes précipitations qui s'abattent sur le territoire, tout comme en Belgique, signale dans la nuit de mercredi à jeudi le ministère luxembourgeois de l'Intérieur.

Les niveaux des cours d'eau au Luxembourg sont montés rapidement et s'avéraient à 02H00 jeudi très élevés, fait part une communication conjointe du ministère, du haut-commissariat à la protection nationale et du service de la communication de crise du pays. Des évacuations ont été entreprises car de nombreuses maisons sont inondées et ne sont plus habitables en divers endroits au Grand-Duché. La circulation routière est en outre perturbée dans de nombreuses zones Une cellule de crise gouvernementale a été activée à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi à la demande du Premier ministre Xavier Bettel "afin de coordonner les opérations avec les différents intervenants prévus dans le plan d'intervention d'urgence", fait part le communiqué. Des opérations de secours sont en cours avec des équipes "déployées au maximum de leur capacité et qui ont dû intervenir à de nombreuses reprises en lien avec les intempéries et ce à travers l'ensemble du pays". "Vu l'ampleur des cas", les équipes de secours se concentrent "sur la mise en sécurité de personnes en danger, ainsi que sur la protection des infrastructures critiques et stratégiques". Des interventions ont en outre eu lieu sur une soixantaine de tronçons routiers luxembourgeois, dont de nombreux restent fermés à la circulation. La Belgique subit aussi d'intenses précipitations qui ont placé divers bassins en alerte de crues, largement au sud du pays, avec le déclenchement de phase provinciale de crise en provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Dans certaines régions, l'armée et la protection civile sont à pied d'oeuvre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le bassin de la rivière Chiers, au sud de la Belgique et frontalier du Luxembourg, a à son tour atteint le seuil d'alerte de crue. Des dégâts et les perturbations liés aux intempéries sont aussi constatés en Allemagne où un homme est porté disparu. (Belga)